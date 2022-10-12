Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama oldu - Son Dakika

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