Son Dakika Haberleri: Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Patlama Sesleri Duyuldu.

Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Patlama Sesleri Duyuldu.

1 saat önce

IHAAW115457-ASA/29-01-2019- Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama sesleri duyuldu.

Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Patlama Sesleri Duyuldu., System.String[]
IHAAW115457-ASA/29-01-2019

- Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama sesleri duyuldu. Patlamanın gerçekleştiği bölgede otel ve benzin istasyonunun bulunduğu belirtildi. 29.01.2019 11: 54: 57 TSI
NNNN - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Somali, Mogadişu, 3. Sayfa
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