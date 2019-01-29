Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Patlama Sesleri Duyuldu.
1 saat önce
IHAAW115457-ASA/29-01-2019- Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama sesleri duyuldu.
IHAAW115457-ASA/29-01-2019
- Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da patlama sesleri duyuldu. Patlamanın gerçekleştiği bölgede otel ve benzin istasyonunun bulunduğu belirtildi. 29.01.2019 11: 54: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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