Son Dakika Haberleri: Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi...
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi...

2 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi..., System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı. - MOGADİŞU

Mogadişu, Türkiye, Somali, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:09 Kaynak: İHA
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Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı: 3 kişi yaralandı
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