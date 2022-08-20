Somali'deki otel saldırısında can kaybı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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Somali'deki otel saldırısında can kaybı 20'ye yükseldi

20.08.2022 21:33
Somali'deki otel saldırısında can kaybı 20'ye yükseldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele terör örgütü Eş Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele terör örgütü Eş Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Hayat Oteli'ne dün akşam düzenlenen saldırının ardından bilanço artıyor. Yetkililer, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıklarken, aralarında çocukların da olduğu 40 kişinin yaralandığını duyurdu. Olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında henüz açıklama yapılmazken, saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği bildirildi.

Mogadişu'daki Medine Hastanesi Müdürü Mohamed Abdirahman, saldırıda yaralanan 40 kişiden 9'unun tedavilerinin yapılmasının ardından evlerine gönderildikleri söylerken, 5 kişinin ise durumunun kritik olduğunu belirtti.

Öte yandan, 17 Temmuz'da Somali'nin Jowhar şehrinde Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda, bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu bir otele çarpması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15'ten fazla kişi ise yaralanmıştı. - MOGADİŞU

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Kaynak: İHA

Mogadişu, Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Somali'deki otel saldırısında can kaybı 20'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali'deki otel saldırısında can kaybı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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