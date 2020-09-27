DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Bursa'da orman yangını

BURSA'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Mudanya ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

ZEYTİNLİK ALANA SIÇRAYAN YANGIN KONTROL ALTINDA

Bursa'nın Mudanya ilçesi Işıklı Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, 2 farklı zeytinlik araziye sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazözle birlikte 1 yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ayrıca, kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar traktörleriyle ekiplere su taşıdı. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Öte yandan yangının çıktığı ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet İNAN- Semih ŞAHİN/ BURSA, -

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Somali'nin genç yeteneği TEKNOFEST'e geldi

SOMALİ'de, imkansızlık içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada hakkında 'Somali'nin Selçuk Bayraktar'ı' yorumu yazılan Guled Abdi (17), Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi. Guled, annesi ile birlikte Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı, alacağı dron eğitimi öncesi Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

Guled Abdi, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte uçak tasarımlarını inceleyerek, HÜRJET simülasyonunu deneyimledi. 3 çocuklu ailenin en küçüğü olan Guled Abdi, ülkesindeki imkansızlara rağmen yaptığı maket uçak model tasarımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Azmiyle herkesin takdirini kazanan Guled Abdi için Türkiye'deki kullanıcılar, 'Somali'nin Selçuk Bayraktar'ı' yorumunu yaptı. Guled'in azmiyle ilgi toplamasının ardından Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'e katılması ve dron eğitimi alması kararı verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun talimatı ile genç yetenek Guled, Somali'ye giden Türk yetkililer tarafından annesi Maryama Hasan Muhammed ile birlikte uçakla Türkiye'ye getirildi. Gaziantep'e gelen Guled Abdi, Orta Doğu Fuar Merkezi'ndeki TEKNOFEST'in stantlarını inceledi. Maket uçak, İHA ve dron stantlarında bilgiler alan ve dereceye giren yarışmacılar ile sohbet eden Guled Abdi, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.Çocukluğundan beri meraklı olduğu uçak ve dron konusunda kendisini eğitecek olmanın heyecanını yaşadığını anlatan Guled Abdi, "Burada olmak, TEKNOFEST'in atmosferini solumak inanılmaz heyecan verici. Bana bu imkanı sağlayan Türk yetkililer ve tüm Türkiye'ye minnettarım. Ben de uçak üretimi yapan bir şirket kurmak istiyorum" diye konuştu.Kendisinin de bu yaşlarda maketler yaptığını dile getiren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise "Ben de bu yaşlarda, bu şekilde maketler yapıyordum. Ülkemizin durumu çok daha iyi durumda. Genç arkadaşımızı buraya davet ettik. Kendisinin burada olmasından memnun olduk. Kendisi 17 yaşındaymış. Ben de onu görünce o yaşlarıma döndüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------ Guled Abdi'nin stantları gezmesiGuled Abdi ile röpSelcuk Bayraktar ile röp.- HÜRJET simülasyonunu deneyimiGenel ve Detay GörüntülerHaber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

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Molada halay çekerek, koronavirüse davetiye çıkardılar

KAHRAMANMARAŞ'ta gezi turuna çıkan bir grup mola verdikleri dinlenme tesisinde koronavirüs tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak halay çekti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.Gaziantep'ten yolan çıkan bir turizm firması, Tekir Mahallesi'ndeki dinlenme tesislerinde mola verdi. Geziye katılanlar burada yemeklerini yiyip ihtiyaçlarını giderdikten sonra çalan müzik eşliğinde halay çekmeye başladı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak halay çekenlerin maske takmadığı da görüldü. Bu anlar, 'Korona nasıl bulaştırılır, nasıl ilden ile yayılır adlı çalışma. Tebrikler' notuyla sosyal medyada paylaşıldı ve çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Halay çeken insanlarHalaydan çekenlerden detayHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferikte kahvaltı

KAYSERİ'de, 2 bin 650 rakımlı Erciyes Dağı'na yapılan restorana ulaşımın sağlandığı, 2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferikte yerli ve yabancı turistler, kahvaltı yaparak, şehri kuş bakışı izleme imkanı buluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Dağı Hacılar Kapı'nda 2 bin 650 metre yüksekliğe restoran yaptırıldı. Türkiye'nin en yüksek rakımlı restoranına ulaşım ise 2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferik ile sağlanıyor. Restorana gelen ziyaretçilere, ister burada isterlerse teleferikte kahvaltı yapma imkanı sunuluyor. Teleferiği tercih edenler, 2 bin 650 metre yükseklikten önce aşağı inip sonra tekrar yukarı çıkarak, yaklaşık yarım saat boyunca kahvaltı yapıyor. Teleferikte kahvaltı yapanlar, bu sırada kenti kuş bakışı izliyor.

'ÇOK MEMNUN KALDIK'Eşiyle birlikte teleferikte kahvaltı yapan Faruk Özçelik, "Ben Türkiye'nin birçok ilini gezdiğim için bu hiç karşılaşmadığım bir manzara. Teleferikte kahvaltı yapıyoruz. Şu an 2 bin 650 metre yükseklikteyiz. Kayseri manzarası ile kahvaltı yapıyoruz. Bunun için gerçekten heyecanlıyız. Buraya ilk kez geldik ve çok memnun kaldık" dedi.

Eşiyle özel günlerini kutlamak için gelen Ali Elmacıoğlu ise "Teleferikte kahvaltı yapıldığını duyarak, buraya geldik. 2 bin 650 metre yüksekliğe çıkarak bu güzelliği gördük. Bu daha önce hiç duymadığımız bir şeydi. Çok memnun kaldık. Bu heyecanı herkesin yaşaması için tavsiye ederiz" diye konuştu.

Teleferikte kahvaltı hizmeti veren H2650 Restoran İşletme Müdürü Ferdi Sarı da "Restoranımız Erciyes Kayak Merkezi'nin 2 bin 650 metre yüksekliğinde bulunuyor. Misafirlerimizin teleferiğe binerek, gelmeleri gerekiyor. Restoran olarak teleferikte kahvaltı hizmeti veriyoruz. Misafirlerimiz hazırladığımız teleferiklerde Kayseri manzarası ile kahvaltı yapabiliyorlar. Böyle bir hizmet Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Talep gayet yoğun. Özellikle hafta sonu insanlar buraya gelerek, kahvaltılarını yapıyor" dedi.