Somali'deki bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Somali'deki bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

29.07.2022 19:43
Somali'deki bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Somali'nin güneybatısındaki Baidoa şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Somali'nin güneybatısındaki Baidoa şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Baidoa güvenlik yetkilisi, AA muhabirine, Baidoa şehrinde cuma namazının hemen ardından bomba saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Yetkili, saldırıda aralarında güneybatı eyaleti Adalet Bakanı İbrahim Lugbur'un bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, en az 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'deki bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali'deki bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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