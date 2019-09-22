Son Dakika Haberleri: Somali'nin güneyinde askeri üsse intihar saldırısı: 8 ölü
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Somali'nin güneyinde askeri üsse intihar saldırısı: 8 ölü

1 saat önce

Somali'nin güneyinde askeri üssün hedef alındığı intihar eyleminde 8 asker hayatını kaybetti.

Somali'nin güneyinde askeri üsse intihar saldırısı: 8 ölü, System.String[]

Somali'nin güneyinde askeri üssün hedef alındığı intihar eyleminde 8 asker hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, silahlı saldırganlar, Aşağı Şabelle bölgesindeki El-Saliini yakınlarındaki askeri üssün girişinde intihar saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından güvenlik güçleriyle teröristler arasında saatlerce çatışma yaşandı.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 8 asker yaşamını yitirirken, bazıları da yaralandı. Bazı saldırganlar da etkisiz hale getirildi.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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