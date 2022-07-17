Somali'de intihar saldırısında 3 kişi öldü - Son Dakika
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Somali'de intihar saldırısında 3 kişi öldü

17.07.2022 17:41
Somali'de intihar saldırısında 3 kişi öldü

Somali'nin güneyinde Orta Şabelle bölgesine bağlı Cevher kentinde, bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu otelin hedef alındığı intihar saldırısında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Somali'nin güneyinde Orta Şabelle bölgesine bağlı Cevher kentinde, bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu otelin hedef alındığı intihar saldırısında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, Hirşabelle eyaleti Sağlık Bakanı Abdi Muallim dahil en az 14 kişinin yaralandığını aktardı.

AA muhabirine konuşan bir polis yetkilisi, intihar eylemcisinin Nur Dor isimli otelin yakınında bomba yüklü aracı infilak ettirdiğini bildirdi.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ise saldırıyı kınadı ve kurbanların ailelerine taziyelerini iletti.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de intihar saldırısında 3 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Somali'de intihar saldırısında 3 kişi öldü - Son Dakika
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