Somali'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

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Somali'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
6 saat önce
Somali Federal Cumhuriyeti'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı Khalif Mumin Tohow, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Somali Federal Cumhuriyeti'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı Khalif Mumin Tohow, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Hirshabelle Eyaleti Başkan Yardımcısı Ali Gudlawe Hussein, yerel basına yaptığı açıklamada, şubatta İngiltere'den dönen Tohow'a dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Hüssein, Tohow'un bugün başkent Mogadişu'daki hastanede virüsten yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Somali Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 21 Kovid-19 vakası görüldü, 2 kişi virüsten yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:24 Kaynak: AA
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