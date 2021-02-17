Somali'nin önde gelen dini lideri Şeyh Nur Barud Gürhan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Somali'nin önde gelen alimlerinden Şeyh Nur Barud Gürhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali Ulema Derneği Başkanı Şeyh Beşir Ahmed Salad, basına yaptığı açıklamada, Şeyh Gürhan'ın dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Şeyh Gürhan'ın aynı zamanda diyabet hastası olduğu bildirildi.

Siyasi liderlerden başsağlığı mesajları

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Şeyh Gürhan'ın ölümü üzerine bir açıklama yaparak, ailesine, akrabalarına ve Somali halkına başsağlığı diledi.

Başbakan Muhammed Hüseyin Roble, Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Somali ve Afrika Boynuzu'ndaki en ünlü İslam alimlerinden Şeyh Nur Barud, tüm hayatını insanlara dini öğretmeye adadı ve hiçbir durumda gerçeği kanıtlamaktan asla çekinmedi." ifadesini kullandı.

Somali'de Kovid-19 vakası 5 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 163'e yükseldi.

Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nor, vakaların son 2 ayda artış gösterdiğini açıklamıştı.