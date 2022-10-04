Somali'deki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 36'ya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Somali'deki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

04.10.2022 13:12
Somali'deki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

Somali'nin orta kesiminde dün düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 36'ya çıktı.

Somali'nin orta kesiminde dün düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 36'ya çıktı.

Başkent Mogadişu'nun kuzeyindeki Beledveyne kentinde düzenlenen üç intihar saldırısında aralarında iki hükümet görevlisinin de bulunduğu 36 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.

Hiran Valisi Ali Jeyste, yaptığı açıklamada, teröristlerin intihar saldırılarının kendilerini korkutmayacağını ve bölgedeki operasyonları durdurmayacağını söyledi.

Aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 24 ağır yaralı, hava yoluyla Mogadişu'ya taşındı.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıların, Somali ordusu ve ABD güçleri tarafından Hiran bölgesinde düzenlenen operasyonlar sonrası gelmesi dikkat çekti.

YORUMLAR
500
ABD, Somali'de Eş-Şebab liderini hedef alan saldırı düzenledi ABD, Somali'de Eş-Şebab liderini hedef alan saldırı düzenledi Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı
Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'deki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 36'ya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:13 Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal
19:01 Şef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti!
18:50 Selahattin Demirtaş'ın polisevine yapılan saldırıyı kınaması PKK'yı rahatsız etti: Ukalalık yapma
18:25 Fenerbahçe kadrosunda sakatlık depremi! Yıldız futbolcu, AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek
17:57 İzmir'de 80 yaşındaki kadın, 85 yaşındaki kocasını öldürdü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
17:55 Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
17:44 Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu
17:17 Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı
16:44 Tekirdağ'da arkadaşının yaptığı şaka canına mal oldu! O anlar saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 19:24:20. #1.11#
SON DAKİKA: Somali'deki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 36'ya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement