Başkent Mogadişu 'nun kuzeyindeki Beledveyne kentinde düzenlenen üç intihar saldırısında aralarında iki hükümet görevlisinin de bulunduğu 36 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali'deki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 36'ya çıktı - Son Dakika

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