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Somali'nin ortakları ülkedeki yönetim krizinden endişe duyuyor - Son Dakika

Somali'nin ortakları ülkedeki yönetim krizinden endişe duyuyor

28.12.2021 10:27
Somali'nin ortakları ülkedeki yönetim krizinden endişe duyuyor

Somali'nin uluslararası ortakları, ülkede başbakan ve cumhurbaşkanı arasındaki krizden derin endişe duyulduğunu açıkladı.

Somali'nin uluslararası ortakları, ülkede başbakan ve cumhurbaşkanı arasındaki krizden derin endişe duyulduğunu açıkladı.

Aralarında Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve ABD gibi ülke ve örgütlerin de bulunduğu uluslararası ortaklar grubu, yaptıkları açıklamada, Somalili liderlere ülke çıkarlarını öncelemeleri, provokasyondan ve güç kullanımından kaçınmaları çağrısı yaptı.

Mevcut durumun ve siyasi gelişmelerin derin endişeyle takip edildiği belirtilen açıklamada, Ulusal İstişare Konseyi'nin mümkün olan en kısa sürede toplanmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca seçim sürecinin ivedilikle tamamlanmasına duyulan gerekliliğe vurgu yapıldı.

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasındaki siyasi çatışma derinleşmiş, Fermacu, Roble'yi "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa almıştı.

Roble, karar sonrası yaptığı açıklamada, Fermacu'nun "eski başkan" olduğunu belirterek kararı tanımadığını duyurmuştu.

Öte yandan başkent Mogadişu ve çevresinde muhalif adayları destekleyen askerlerin konuşlanması dikkati çekti.

Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması sonrası Başbakan Roble ile Cumhurbaşkanı Fermacu arasında yetki krizi baş göstermişti.

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Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Başbakan, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'nin ortakları ülkedeki yönetim krizinden endişe duyuyor - Son Dakika


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