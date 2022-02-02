Somali'nin Puntland bölgesinde 1 milyon kişi su ve gıda sorunu ile karşı karşıya - Son Dakika

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'nin Puntland bölgesinde devam eden kuraklık nedeniyle 1 milyon kişinin şiddetli su ve gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

OCHA'dan yapılan açıklamada, Somali'nin Puntland bölgesinde iklim değişikliğine bağlı kuraklığın bölge halkının hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Puntland bölgesinde son 3 sezondur devam eden kuraklık nedeniyle 1 milyon kişinin şiddetli su ve gıda sorunu ile karşı karşıya olduğu bilgisi paylaşıldı.

Su ve gıda sorununun en fazla Sool, Golis, Bari ve Nugaal bölgelerinde yaşandığı açıklanırken olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle durumun bölge halkı için daha da kötüleşeceği kaydedildi.

Hükümet küresel yardım çağrısı yapmıştı

Somali'de hükümet, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle 10 Kasım'da küresel yardım çağrısı yapmış, 23 Kasım'da da ülke çapında "acil durum" ilan etmişti.

Gelecek yıl 7,7 milyon Somalili kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabilir.

Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.