Somali'nin Puntland Bölgesinde Başkanlık Seçimlerini Abdullah Deni Kazandı

ADDİS Somali'nin kuzeydoğusunda yer alan yarı özerk Puntland bölgesinde yapılan başkanlık seçimlerini Said Abdullah Deni kazandı.

ADDİS Somali'nin kuzeydoğusunda yer alan yarı özerk Puntland bölgesinde yapılan başkanlık seçimlerini Said Abdullah Deni kazandı.



Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, Seçim Komisyonu Başkanı Abdihakim Muhammed Ahmed, üçüncü turda Asad Osman Abdullah'la yarışan Said Abdullah Deni'nin 66 oydan 35'ini alarak seçimi kazandığını açıkladı.



Bölge meclisi üyelerinin oy kullandığı seçimler sonrasında Deni, temsilcilere teşekkür etti.



Bölge başkanlığı görevini 5 yıl sürdürecek olan Deni, siyasetçi olmasının yanı sıra iş adamı kimliğiyle de tanınıyor.



Ülkesinde daha önce Planlama Bakanı olarak görev yapan Deni, 2017 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ülke yönetimine aday olmuştu.

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