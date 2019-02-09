Somali'nin Resmi Evraklarını Hasan Önder Basacak

Türk iş adamı Hasan Önder, Afrika ülkesi Somali'de resmi evrak basım anlaşması yaptı.

Türk iş adamı Hasan Önder, Afrika ülkesi Somali'de resmi evrak basım anlaşması yaptı. İç karışıklığın olduğu ülkede kimlik, evlilik cüzdanı, ehliyet gibi evrakları basacak olan Önder'e asker ve polislerden özel korumalar eşlik ediyor. Her 100 metrede bir kontrol noktasının olduğu ülkeyi kabileler yönetiyor.



Türk iş adamı Hasan Önder, Somali'de önemli bir anlaşmaya imza attı. Kabilelerin yönettiği ve iç karışılıklık nedeniyle her 100 metrede bir kontrol noktasının bulunduğu ülkede; kimlik, evlilik cüzdanı, ceza kesecek matbu makbuzu gibi evrak bulunmuyor. Önder Matbaa Bilgisayar ve Kırtasiye'nin sahibi olan Hasan Önder, yaptığı anlaşma sonucunda ülkedeki evrakların basımı işini üstlendi. Ülkenin oldukça sıkıntılı bir dönemde olduğunu söyleyen Hasan Önder, yaptığı açıklamada "Kardeş ülke Somali'de iç karışıklıklar ve terör olayları bir hayli fazla. Ama biz, canımız pahasına, silahların gölgesinde iş anlaşmaları yapmaya devam edeceğiz. Yetkili bakanlıklarla, başbakan yardımcılarıyla, maliye bakanıyla, kültür turizm bakanı ve milli eğitim bakanıyla görüştük. Somali'nin başkenti Mogadişu'da devletin tüm matbu resmi evraklarının basım anlaşmasını yapmak için geldik ve anlaşmamızı imzaladık" dedi.



Ülkeyi kabileler yönetiyor



Somali'nin Başkenti Mogadişu'da bulunan Türk Büyükelçiliği'nin, ülkede istikrarı sağladığını söyleyen Hasan Önder, "Büyükelçiliğimizin ülkede hatırı sayılır bir yeri var. Burada sükunetin sağlanması adına çok önemli bir görev yapıyorlar. Türk iş adamları da geldiklerinde mutlaka burada yardımcı oluyorlar. Ülke 4 büyük kabilenin yönetiminde. Bu kabilelerden 3'ünün 60'ar milletvekili var. Diğer kabilenin ise 30 milletvekili var. Terör örgütleri burada halka sıkıntı veriyor. Ama buna rağmen insanlar burada iş yapmaya geliyorlar. Biz de buraya iş yapmak için geldik ve çok sıcak karşılandık. Bu sıcak karşılama sonrasında anlaşma yaptık. Bundan sonra Somali'ye daha sık geleceğiz. Önceki gün de büyükelçilik görevlileriyle halı saha maçı yaptık. Büyükelçiliğimiz, ülkenin en büyük yapılarından birisi. Terörün bitmesiyle bu ülke çok daha yaşanılır bir ülke olacaktır" diyerek iş adamlarına çağrı yaptı. - İSTANBUL

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