Somali'nin uluslararası ortaklarından seçimlerin "barış içinde" tamamlanması çağrısı - Son Dakika

Somali'nin uluslararası ortakları, ülkedeki sancılı seçim sürecinin barış içinde tamamlanması için çağrıda bulundu.

Aralarında Türkiye, Almanya, ABD, İngiltere, Etiyopya ve Sudan'ın bulunduğu 20'den fazla ülkeden yapılan ortak açıklamada, uzun süreli ertelemeye rağmen mevcut siyasi tansiyonun seçim sürecini baltalamasına izin verilmemesi gerektiği ifade edildi.

Somalili liderlere, sükuneti koruma ve seçimi barış içinde bitirme çağrısı yapılan açıklamada, acilen seçim sürecinin sakin ve güvenilir şekilde bitirilmesine odaklanılması gerektiği vurgulandı.

Ülkede vekillerin ardından dün Meclisin üst kanadı olan Senatonun Başkanı belirlendi. Senatonun başkanlığına yeniden Abdi Haşi Abdullah seçildi.

Öte yandan bugün 275 koltuklu Halk Meclisinin başkanlık seçimlerinin yapılması planlanıyor.

Geçen senenin başından beri ertelenen ve ülkede siyasi krize neden olan cumhurbaşkanlığı seçimleri, meclis seçimlerinin tamamlanması sonrası yapılıyor. Seçilen meclis üyeleri, meclis başkanının ardından yeni cumhurbaşkanını belirleyecek.