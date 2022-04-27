Somali'nin uluslararası ortaklarından seçimlerin "barış içinde" tamamlanması çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Somali'nin uluslararası ortaklarından seçimlerin "barış içinde" tamamlanması çağrısı

27.04.2022 11:30
Somali'nin uluslararası ortaklarından seçimlerin "barış içinde" tamamlanması çağrısı

Somali'nin uluslararası ortakları, ülkedeki sancılı seçim sürecinin barış içinde tamamlanması için çağrıda bulundu.

Somali'nin uluslararası ortakları, ülkedeki sancılı seçim sürecinin barış içinde tamamlanması için çağrıda bulundu.

Aralarında Türkiye, Almanya, ABD, İngiltere, Etiyopya ve Sudan'ın bulunduğu 20'den fazla ülkeden yapılan ortak açıklamada, uzun süreli ertelemeye rağmen mevcut siyasi tansiyonun seçim sürecini baltalamasına izin verilmemesi gerektiği ifade edildi.

Somalili liderlere, sükuneti koruma ve seçimi barış içinde bitirme çağrısı yapılan açıklamada, acilen seçim sürecinin sakin ve güvenilir şekilde bitirilmesine odaklanılması gerektiği vurgulandı.

Ülkede vekillerin ardından dün Meclisin üst kanadı olan Senatonun Başkanı belirlendi. Senatonun başkanlığına yeniden Abdi Haşi Abdullah seçildi.

Öte yandan bugün 275 koltuklu Halk Meclisinin başkanlık seçimlerinin yapılması planlanıyor.

Geçen senenin başından beri ertelenen ve ülkede siyasi krize neden olan cumhurbaşkanlığı seçimleri, meclis seçimlerinin tamamlanması sonrası yapılıyor. Seçilen meclis üyeleri, meclis başkanının ardından yeni cumhurbaşkanını belirleyecek.

YORUMLAR
500
Bakan Bozdağ: 'Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılaması ile ilgili söz söylemeye hakkı yoktur' Bakan Bozdağ: 'Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılaması ile ilgili söz söylemeye hakkı yoktur' Adalet Bakanı Bozdağ: 'Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söyleme hakkı yoktur.' Adalet Bakanı Bozdağ: 'Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söyleme hakkı yoktur.'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Somali, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'nin uluslararası ortaklarından seçimlerin 'barış içinde' tamamlanması çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Eymen bebekle ilgili telefon incelemesinden çıkan korkunç sonuç: Öz annesi bile istismar etmiş
11:27 Yangını çeken gazeteci itfaiye personelinin saldırısına uğradı: Çekme lan
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
11:19 Altın düşüşe geçti gram fiyatı 900 liradan işlem görüyor
11:10 Dünya Bankası'nın altın tahmini yatırımcıları tedirgin etti: 2023'teki düşüş öncesi mütevazı yükseliş
10:57 İçişleri Bakanlığı maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine yolladı!
10:53 Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmalarında sona gelindi: Gebeliği yüzde 99 oranında engelliyor
10:50 Herkes Kürt oylarının peşinde! Araştırmacı Yeğen: İktidar nötralize etmek, muhalefet yanına çekmek istiyor
10:46 Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 11:48:38. #1.13#
SON DAKİKA: Somali'nin uluslararası ortaklarından seçimlerin "barış içinde" tamamlanması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement