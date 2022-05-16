Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud: "Siyasi intikam almayacağız" - Son Dakika
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Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud: "Siyasi intikam almayacağız"

16.05.2022 02:01
Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud: "Siyasi intikam almayacağız"

Somali'nin yeni seçilen cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yemin töreni sonrası vekillere seslenerek, siyasi intikam almama sözü verdi.

Somali'nin yeni seçilen cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yemin töreni sonrası vekillere seslenerek, siyasi intikam almama sözü verdi.

Dün başlayan ve seçimin 3. tura kalması sonrası bugüne uzayan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Mahmud, vekillerin önünde cumhurbaşkanlığı yemini etti.

Yemin töreni sonrası konuşma yapan Mahmud, milletvekillerine, seçim komisyonuna ve özellikle ülkeyi seçim krizinden çıkaran Başbakan Hüseyin Roble'ye teşekkür etti.

Ülkedeki tüm muhalif siyasi gruplarla diyalog yolunu açacağını dile getiren Mahmud, "Siyasi intikam almayacağız. Bize yapılanları unutmayacağız fakat affedeceğiz. Güzel bir yarın inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

3. turda selefi Muhammed Abdullah Fermacu'yla karşılaşan Mahmud, 324 vekilden 214'ünün oyunu alarak cumhurbaşkanı seçildi.

2012-2017 yıllarında da cumhurbaşkanlığı yapan Mahmud, Somali'de cumhurbaşkanlığı koltuğuna ikinci kez oturan ilk isim oldu.

Fermacu'nun Şubat 2021'de görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmayı sürdürmesi sonrası Mahmud gibi muhalif siyasetçilerle cumhurbaşkanı arasında tansiyon yükselmişti.

Seçimin defalarca ertelenmesi sonrası Mahmud ve diğer muhalif adaylara bağlı gruplarla askerler arasında ufak çaplı çatışmalar yaşanmıştı.

Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud: Siyasi intikam almayacağız
Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud: Siyasi intikam almayacağız
Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud: Siyasi intikam almayacağız
Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud: Siyasi intikam almayacağız
Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud: Siyasi intikam almayacağız

YORUMLAR
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2. kez seçildi! Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu 2. kez seçildi! Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu Somali'de seçimlerin üçüncü turunda oyların çoğunluğunu alan Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Somali'de seçimlerin üçüncü turunda oyların çoğunluğunu alan Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud: 'Siyasi intikam almayacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud: "Siyasi intikam almayacağız" - Son Dakika
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