Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor - Son Dakika
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Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor

30.03.2022 11:31
Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Somali'nin yüzde 80'inin şiddetli kuraklıkla mücadele ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Somali'nin yüzde 80'inin şiddetli kuraklıkla mücadele ettiğini açıkladı.

FAO tarafından Somali'deki kuraklıkla ilgili yayımlanan aylık raporda, kuraklığın ülkenin büyük bir kısmını etkilediğine dikkat çekildi.

Raporda, Somali'nin yüzde 80'inin aşırı kuraklık koşullarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ülkede nisan ayındaki yağışların da beklenenin altında olacağı, kuraklığın etkisinin devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, raporda kuraklıktan en fazla etkilenen yerlerin orta ve güney bölgeler olduğu vurgulandı.

1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi, yeni gıda krizini tetikledi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı Somali'de milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.

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Kaynak: AA

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