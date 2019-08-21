Son Dakika Haberleri: Somalı öğrenci bursluluk sınavında Türkiye 1.si oldu
Son Dakika Güncel Haber

Somalı öğrenci bursluluk sınavında Türkiye 1.si oldu

2 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde Altıntaş Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeren Çetinkaya Devlet parasız ve Yatılılık Sınavında 500 tam puan alarak Türkiye 1.si oldu.

Somalı öğrenci bursluluk sınavında Türkiye 1.si oldu, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde Altıntaş Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeren Çetinkaya Devlet parasız ve Yatılılık Sınavında 500 tam puan alarak Türkiye 1.si oldu.


Devlet parasız ve Yatılılık Sınavında 500 tam puan alarak Türkiye 1.si olan Soma Altıntaş ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeren Çetinkaya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Soma Altıntaş Ortaokulu Müdürü Murat Dağkoçak ve ailesiyle birlikte Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş'ı ziyaret etti. Başarısını düzenli ve planlı çalışmaya bağlayan Zeren Çetinkaya hedefinin öncelikle Fen lisesi olduğunu ardından da TIP Fakültesini kazanmak olduğunu kaydetti.


Kaymakam Ahmet Altıntaş başarılı öğrenci Çetinkaya'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Çetinkaya, Altıntaş, Türkiye, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TikTok'un ahlaki değerleri bitiren başarısı: 3 ayda 600 milyon dolar
Kamil Koç, Alman Flixmobiliy'e satılıyor Somalı madenciler tazminat için yürüdü Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 19:04:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somalı öğrenci bursluluk sınavında Türkiye 1.si oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]