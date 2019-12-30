Somalı öğrenciler,

Türkiye Zeka Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen "Okullar Arası Zeka Oyunları Türkiye" finallerinde Soma'yı temsil eden Açı Koleji öğrencileri Türkiye 7'incisi oldu.

Türkiye Zeka Vakfının düzenlendiği "Okullararası Zeka Oyunları Türkiye" yarışmasının İzmir'de yapılan bölge elemelerinde Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Soma Açı Koleji İlköğretim okulu 4/A Sınıfı öğrencilerden Ceyda Yaman, Yağmur Koçak, Arda Yiğit Aşık, Nisa Negiz ve Masal Aksungu Ankara'da düzenlenen finallerde 50 okuldan öğrencilerle yarıştı.

Soma Açı Koleji Genel Müdürü Neslihan Gündoğan, Ankara'da yapılan finallerde Türkiye 7'ncisi olmayı başaran öğrencileri kutlayarak, Manisa'ya, Soma'ya ve ailelerine yaşattıkları bu gurur için teşekkür ettiklerini söyledi.