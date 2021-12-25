Somali ordusu, 22 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Somali ordusu, ülkenin güneyinde terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda bir üssü imha etti ve 22 militanı etkisiz hale getirdi.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Orta Şabel bölgesinde özel komando birliği DANAB tarafınca düzenlenen operasyonda Gambole kasabındaki Eş-Şebab üssü imha edildi. Operasyonda 17 örgüt üyesi öldürüldü.

AA muhabirine konuşan askeri yetkili operasyonu doğrularken, bu kişilerin terör eylemleri ve yasa dışı vergi toplamaktan sorumlu olduğunu aktardı. Askeri yetkili, kaçan örgüt üyelerinin ağır darbe aldığını ve kayıplar verdiğini de söyledi.

Aşağı Şabel'de yapılan başka bir operasyonda ise Gaamgare, Mubarak ve Jowhar Yare kasabaları örgütün elinden alındı ve 5 örgüt üyesi öldürüldü.

Öte yandan, operasyonlar sürerken Eş-Şebab'ın saldırısı sonucu Taabto kasabasının belediye başkanının da aralarında olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.