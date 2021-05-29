Somali ordusu 37 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Açıklamada, "Operasyonda en az 37 Eş-Şebab üyesi öldürüldü ve 2 terörist yakalandı." ifadesine yer verildi.

Somali Ulusal Ordusu'nun (SNA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, ordunun, Orta Şabel bölgesine bağlı Galka Hararey'da Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

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