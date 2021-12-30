Somali ordusu Eş-Şebab üyesi 9 kişiyi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Somali ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 9 militan etkisiz hale getirildi.
Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) göre, ordu tarafından Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, saldırı hazırlığındaki 9 militan etkisiz hale getirildi.
Orta Şabel bölgesi yöneticilerinden İbrahim Said de çatışmalarda 5 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Kaynak: AA
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