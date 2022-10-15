Somali ordusu stratejik Hawadley kasabasını geri aldı - Son Dakika
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Somali ordusu stratejik Hawadley kasabasını geri aldı

15.10.2022 15:52
Somali ordusu stratejik Hawadley kasabasını geri aldı

Somali ordusu, ülkenin orta kesimindeki stratejik Hawadley kasabasını ele geçirdi, 30 militanı etkisiz hale getirdi.

Somali ordusu, ülkenin orta kesimindeki stratejik Hawadley kasabasını ele geçirdi, 30 militanı etkisiz hale getirdi.

Somali Enformasyon Bakanlığı yaptığı açıklamada, Orta Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı düzenlenen operasyonda aralarında 3 örgüt liderinin de olduğu 30 militanın öldürüldüğünü ifade etti.

Açıklamada, operasyon sırasında stratejik Hawadley kasabasının özgürleştirildiği aktarılırken, öldürülen örgüt liderlerinin isminin Maadey Madobe, Hamali Kalombe ve Muhtatar Gabigoor olduğu belirtildi.

Balcad şehrine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Hawadley bölgesi, Eş-Şebab'ın Aşağı Şabel ve Orta Şabel bölgeleri arasında geçiş yaptığı önemli bir geçit ve Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıların planlama merkezlerinden biri.

Ordunun son 2 aydır farklı bölgelerde yaptığı operasyonlarda yüzlerce örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali ordusu stratejik Hawadley kasabasını geri aldı - Son Dakika

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