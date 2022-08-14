Operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden yetkili, ordunun bölgede teröristleri yakalamaya yönelik terörle mücadele operasyonlarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Somali ordusu stratejik köyü Eş-Şebab'tan geri aldı - Son Dakika

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