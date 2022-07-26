Öte yandan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Barre'nin dini liderlerle bir araya geldiği ve sivil toplumla istişare halinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali Parlamentosu hükümeti kurması için Barre'ye 10 gün daha ek süre tanıdı - Son Dakika

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