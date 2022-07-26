Somali Parlamentosu hükümeti kurması için Barre'ye 10 gün daha ek süre tanıdı - Son Dakika
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Somali Parlamentosu hükümeti kurması için Barre'ye 10 gün daha ek süre tanıdı

26.07.2022 02:50
Somali Parlamentosu hükümeti kurması için Barre'ye 10 gün daha ek süre tanıdı

Somali Parlamentosu, yeni atanan Başbakan Hamza Abdi Barre'ye hükümeti kurması için 10 gün daha ek süre verdi.

Somali Parlamentosu, yeni atanan Başbakan Hamza Abdi Barre'ye hükümeti kurması için 10 gün daha ek süre verdi.

Somali'de seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından atanan Başbakan Barre'ye hükümeti kurması amacıyla verilen 30 günlük sürenin dolması nedeniyle 10 gün daha ek süre verildi.

Meclis üyelerinden Omar Balash, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başbakanın ilerleyen günlerde kabinesini kuracağını umduğunu belirtti.

Öte yandan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Barre'nin dini liderlerle bir araya geldiği ve sivil toplumla istişare halinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün toplum kuruluşlarının çeşitli bölümleriyle önemli toplantılar ve istişarelerde bulunan Somali Başbakan Hamza Abdi Barre, Somalili din adamlarını kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Barre, 220 milletvekilinin tamamının güvenoyunu almasının ardından haziran ayı başında Cumhurbaşkanı Mahmud tarafından atanmıştı.

Afrika Boynuzu ülkesi Somali'de 1969'dan bu yana önceki 20 başbakanın tümü, meclisin onayını aldıktan sonra 30 gün içinde hükümeti kurmuştu.

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi - Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ortak basın toplantısı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi - Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ortak basın toplantısı Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Mısır'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Mısır'da
Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Parlamentosu hükümeti kurması için Barre'ye 10 gün daha ek süre tanıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali Parlamentosu hükümeti kurması için Barre'ye 10 gün daha ek süre tanıdı - Son Dakika
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