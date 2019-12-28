Somali saldırısında hayatını kaybeden Denizlili vatandaşın ailesi acı haberi aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali saldırısında hayatını kaybeden Denizlili vatandaşın ailesi acı haberi aldı - Son Dakika

Somali saldırısında hayatını kaybeden Denizlili vatandaşın ailesi acı haberi aldı

6 saat önce

Somali'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Kaplan'ın (48) ailesi, acı haberi duyunca yıkıldı.

Somali saldırısında hayatını kaybeden Denizlili vatandaşın ailesi acı haberi aldı, System.String[]

Somali'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Kaplan'ın (48) ailesi, acı haberi duyunca yıkıldı. Kaplan'ın 15 aylık çocuğu ile birlikte toplam 3 çocuğu yetim kaldı.


Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerden birinin Denizli'nin Sarayköy ilçesi Trafo Mahallesi'nden 48 yaşındaki Mehmet Kaplan olduğu öğrenildi. Kaplan'ın, Hulusi (22), Reyyan (17) ve Sevdenur isimli 15 aylık çocuğu yetim kaldı.


İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Kaplan'ın babası Hulusi Kaplan, "Sabah işe giderken, servis aracında tam kalabalık yerde, üniversitenin önünde patlama meydana geliyor. Türk arkadaşının birisi orada ölüyor, kendisi ise yaralanıyor hastanede vefat ediyor" dedi.


Vefat eden Mehmet Kaplan'ın kayınbiraderi İbrahim Soysaç ise, "Eniştemiz oluyor, kendisi ablamın eşi. Böyle elim bir kaza oldu. Sağ olsun devlet büyükleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aradı, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz bey aradı" dedi.


Aile yakınları, üzüntü içerisinde cenazeyi bekliyorlar. - DENİZLİ

Mehmet Kaplan, Denizli, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti

Son Dakika Haberleri
23:52 Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Karabük emniyetine ziyaret - Son Dakika
23:50 MUSEVİLER HANUKA BAYRAMI'NI GALATA KULESİ MANZARASINDA KUTLADI - Son Dakika
23:50 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
23:49 MALTEPE'DE KAR YAĞIŞI - Son Dakika
23:48 27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü hırsızlık girişiminde yakalandı - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 23:52:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Somali saldırısında hayatını kaybeden Denizlili vatandaşın ailesi acı haberi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]