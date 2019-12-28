Somali saldırısında ölen Türk vatandaşlarının Denizlili olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Somali saldırısında ölen Türk vatandaşlarının Denizlili olduğu ortaya çıktı

6 saat önce

Somali'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının da Denizlili olduğu ortaya çıktı.

Somali saldırısında ölen Türk vatandaşlarının Denizlili olduğu ortaya çıktı, System.String[]

Somali'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının da Denizlili olduğu ortaya çıktı.


Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerden birinin Honaz ilçesi Emirazizli Mahallesi nüfusuna kayıtlı dozer operatörü Mehmet Kaplan olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden greyder operatörü Mustafa Yaman'ın ise aslen Osmaniye nüfusuna kayıtlı ancak uzun süredir Denizli'de ikamet ettiği ortaya çıktı. - DENİZLİ

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:44 Kaynak: İHA
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