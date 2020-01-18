Somalı şehit çocuklarına Spil Dağı Milli Parkı'nda karne hediyesi - Son Dakika

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Somalı şehit çocuklarına Spil Dağı Milli Parkı'nda karne hediyesi
6 saat önce
Maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin çocukları ile şehit, gazi ve muharip gazilerin torunlarına karne hediyesi olarak Soma Kaymakamlığı ve Soma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Spil Dağı Milli Parkı gezisi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:02 Kaynak: AA
Maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin çocukları ile şehit, gazi ve muharip gazilerin torunlarına karne hediyesi olarak Soma Kaymakamlığı ve Soma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Spil Dağı Milli Parkı gezisi düzenlendi.
İlçede yaşayan 53 öğrencinin katıldığı organizasyonda yarım metre karla kaplı Spil Dağı Milli Parkı'na gelen çocuklar, sevinç yaşadı.
Atalanı mevkisinde kar topu oynayarak kardan adam yapan öğrencilere bölgedeki işletmede sucuk ekmek ikram edildi.
Çocuklar, daha sonra Milli Parkı gezerek görevlilerden bilgi aldı.
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