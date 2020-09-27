Somali sınırını geçen Kenyalı askerler 4 kişiyi öldürdü - Son Dakika

Kenya askerlerinin Somali sınırını geçerek bölgede Kenya'yı protesto eden halka müdahalesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kenya güçleri, iki gün önce Somali sınırını geçerek El Waq ilçesinde Kenya karşıtı protestoculara ateş açtı. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken Kenya askerleri, üç göstericiyi de alıkoydu.

Kenyalı askerlerin götürdüğü üç kişinin bir gün sonra bölgeye yakın yerde cesetleri bulundu.

El Waq Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nur Haji, çatışmanın büyük olmadığını belirterek Kenyalı askerlerin bölgeyi sürekli taciz ettiğini açıkladı.

Yerel medyaya konuşan bir bölge sakini, olayda bir Kenyalı askerin yaralandığını ve sınırdaki Kenyalı askerlerin çekildiğini iddia etti.