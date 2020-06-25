Somali sularında son bir yılda kaçak avlanan 112 İranlı gemi tespit edildi

Somali'de son bir buçuk yıl içerisinde kaçak balık avlayan 112 İran bandıralı gemi tespit edildi.

Somali Balıkçılık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2019-Nisan 2020 tarihlerinde Somali sularında avcılık yapan 112 İran gemisinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Otomatik Kimlik Saptama Sistemi'nin (AIS) ortaya çıkardığı gemilerin İran'ın Tiyab, Ramin, Konarak ve Banda-e Jask limanlarından yola çıktığının anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Balıkçılık Bakanı Abdullah Warsame, İranlı yetkililere iş birliği çağrısı yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı avcılık Somali tarafından hoş görülmeyecek. İran filolarının Somali sularındaki varlığı süregelen bir endişe kaynağı. Somali sularında yasa dışı, bildirilmeden ve düzensiz yapılan avcılık, Somali'nin gıda güvenliğine, ekonomik kalkınmasına ve egemenliğine önemli tehdit oluşturuyor."

Açıklamada ayrıca, avcılık yapmak isteyen tüm yabancı bandıralı gemilerin Somali'den yetki belgesi almak zorunda olduğu hatırlatıldı.