Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, okullara gıda ve kırtasiye yardımı yaptı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Abdullahi Wayeell ve Muhammud Hilowle okullarına gıda ve kırtasiye yardımı yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından 'Sivil Asker İş Birliği Faaliyetleri' kapsamında, Anadolu Kışlası yakınında bulunan Abdullahi Wayeell ve Muhammud Hilowle okullarına gıda ve kırtasiye yardımı yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yapılan yardım faaliyetlerinden fotoğraflar da paylaşıldı.