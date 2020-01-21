Somali, Türk vatandaşlarının güvenliği için gerekli tüm önlemleri alacak - Son Dakika
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Somali, Türk vatandaşlarının güvenliği için gerekli tüm önlemleri alacak

6 saat önce

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, ülkede son zamanlarda Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılara ilişkin, "Somali hükümeti, Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alacak.

Somali, Türk vatandaşlarının güvenliği için gerekli tüm önlemleri alacak, System.String[]

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, ülkede son zamanlarda Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılara ilişkin, "Somali hükümeti, Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alacak." dedi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve diğer hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası açıklama yapan Hayri, Somali'ye gösterdiği destek dolayısıyla Türk halkına minnettar olduklarını belirtti.

Hayri, "Teröristler, ülkemizde devam eden Türk kalkınma projelerini durduramayacak. Somali hükümeti, Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, çalışanlarının saldırıya maruz kaldığı Afgoye-Mogadişu yolunun yapımını üstlenen Türk müteahhitlik firması yetkilileri de katıldı.

Saldırıları, terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde, Afgoye-Mogadişu yolunun yapımını üstlenen bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine hafta sonu bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kişi ölmüş, 6'sı Türk vatandaşı 20 kişi yaralanmıştı.

Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın infilak ettirildiği saldırıda ise 2'si Türk vatandaşı 90'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıları, terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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