Somali ve BM Kuruluşları 3,5 Milyon Çocuğa Ulaşma Hedefiyle Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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Somali ve BM Kuruluşları 3,5 Milyon Çocuğa Ulaşma Hedefiyle Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başlattı

08.06.2022 09:13
Somali ve BM Kuruluşları 3,5 Milyon Çocuğa Ulaşma Hedefiyle Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başlattı

MOGADİŞU, 7 Haziran (Xinhua) -- Somali ve Birleşmiş Milletler kuruluşları, beş yaş altı 3,5 milyon çocuğa ulaşma hedefiyle çocuk felci aşı kampanyasının ikinci turunu başlattı.

MOGADİŞU, 7 Haziran (Xinhua) -- Somali ve Birleşmiş Milletler kuruluşları, beş yaş altı 3,5 milyon çocuğa ulaşma hedefiyle çocuk felci aşı kampanyasının ikinci turunu başlattı. Dünya Sağlık Örgütü ile UNICEF, Pazartesi günü Somali'nin başkenti Mogadişu'da Çocuk Felci Aşılama Kampanyası'nın ikinci turunu başlatmak için Somali Sağlık Bakanlığı ve diğer ortaklarla ile işbirliğine gitti. Pazartesi akşamı yayınlanan ortak yazılı açıklamada UNICEF, "Çocuk felci virüsünün Somali'de dolaştığına dair güçlü kanıtlar var. Yeni vakalar görülüyor ve bunlar arasında komşu ülkelerdeki teyit edilmiş vakalar da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ve ortakları, çocuk felci, kızamık, A vitamini takviyesi ve parazitten arındırma içeren bütünleşik kampanyalar yürütmeyi planlıyor. UNICEF, kaliteli çocuk felci aşılarının hazır olmasını sağlamak için kapsamlı soğuk zincir ve aşı yönetimini desteklediğini bildirdi. UNICEF Somali temsilcisi Angela Kaerney, çocuk felci aşısının güvenli ve etkili olduğunu söylerken, çocuk felcinin ve bu hastalığın çocuklarda sakat bırakıcı etkisinin önüne geçmenin en emin yolunun daha geniş kesimlere ulaşmak olduğunu da kaydetti. Kearney, "Günümüzde aşılar, küresel sağlığı ileriye taşımanın en düşük maliyetli yollarından biri olarak görülüyor. Somalili çocukların yürümesi, oynaması, dans etmesi ve öğrenmesini sağlamalıyız. Veriler, aşılanan çocukların okulda daha iyi olduğunu ve bunun ekonomik etkisinin topluma dalga dalga yayıldığını gösteriyor" dedi.

BM, bu yılın başlarında Malavi'de çocuk felcinin tespit edildiğini ve bunun Somali'yi daha büyük bir salgın riskine soktuğu gibi çocuk felci ve kızamık gibi hastalıkların yayılmasını daha da kötüleştirdiğini söyledi. BM kuruluşları, Kovid-19 krizi nedeniyle dünya genelinde sağlık sistemlerinin hızla baskı altında kaldığını ve ödün vermek zorunda kaldığını bildirdi. BM, "Somali'de, kuraklık erişim sorunları, güvensizlik ve göçebe hayvancılık hareketleri nedeniyle temel sağlık hizmetleri ve normalde ek aşılama faaliyetleri ve ulusal kampanyalarla güçlendirilen rutin aşılama programları ciddi şekilde etkilenmiştir" açıklamasını yaptı. DSÖ ise, her çocuğa ağız yoluyla alınan bir damla çocuk felci aşısı yapılmasının virüsü yeneceğini belirtti ve Somali'deki her çocuğun kalıcı sakatlıktan uzak, daha sağlıklı ve daha iyi bir yaşamı hakettiğini kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

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