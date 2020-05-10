Somali ve Cibuti'den gelen 123 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Somali ve Cibuti'den gelen 123 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlandı

NEVŞEHİR - Somali ve Cibuti'den Nevşehir'e getirilerek yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 123 kişi karantina sürecinin sona ermesiyle birlikte memleketlerine uğurlandı.

Türkiye'ye dönmelerinin ardından 26 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen, Somali ve Cibuti'de çalışan 123 kişinin 14 günlük karantina süresi sona erdi. Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Yurt binasından ayrılan vatandaşlara Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir tarafından fidan hediye edildi.

Cibuti'den yola çıkarıldıkları ilk dakikalardan itibaren Türk devletinin gücünü hissettiklerini ifade eden Aydan Tanbay ise "Devletimize şükranlarımı sunuyorum. Eve dönerken hastalık taşımamamız gerekiyordu. Yurtta gayet rahattık, bize çok iyi bakıldı." şeklinde konuştu.

Kendilerine hediye edilen fidanı, eşiyle birlikte karantinada kaldıkları yurdun bahçesine diken Ahmet Gök'te açıklamasında, Türkiye'de bulunmaktan dolayı huzurlu olduklarını belirtti. Karantina süreci boyunca kendilerine Türk misafirperverliğinin gösterildiğini ifade eden Gök, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Ayrılırken bize hediye edilen fidanı da toprakla buluşturduk. Nevşehir'de eşim ve benim dikili fidanımız oldu. Bu nedenle de ayrıca mutluyum" derken Gülderen Çağlayan ise, "Somali'den geldim. Burada bize çok iyi baktılar. Her şey çok güzeldi" diye konuştu.