Somali ve Kenya arasında 2 yıldır duran gat ticareti yeniden başladı

Somali ile Kenya arasında uzun süredir yaşanan siyasi ve diplomatik krizleri onarmanın bir işareti olarak 2 yıllık yasağın ardından gat bitkisi ticareti yeniden başladı.

Tonlarca gatı taşıyan kargo Somali'nin başkenti Aden Adde Havalimanı'na ulaştı.

Her ay milyonlarca dolar kazandıran gat ticareti, Somali ile Kenya arasındaki siyasi ve diplomatik krizlerin kurbanlarından biriydi.

Kenya Tarım Bakanı Peter Munya, yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak gat çiftçilerini ve diğer tüm sektörleri yerel ve uluslararası pazar fırsatlarına erişim konusunda destekleme taahhüdümüz değişmez." dedi.

Somali ve Kenya arasındaki ilişkiler deniz sınırı anlaşmazlığının çözülememesi ve Somali'nin Kenya'yı içişlerine karışmakla suçlaması sonrası gerilemişti.

Doğu Afrika'da çok sayıda ülkede yaygın olarak kullanılan ve uyarıcı etkisi olan gat bitkisi, Türkiye dahil birçok ülkede uyuşturucu kabul edilerek yasaklanmıştı.