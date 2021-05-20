Somali ve Kenya'nın petrol ve doğal gaz gelirini yarı yarıya paylaşacağı iddiası - Son Dakika

Somali, Kenya'yla ihtilaf yaşadığı Hint Okyanusu kıyılarında çıkarılacak doğal gaz ve petrolü Kenya'yla yarı yarıya paylaşacağı iddialarını reddetti. Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Muhammed Gulaid, Twitter'dan yaptığı açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

''HABERLER ASILSIZ VE YALAN''

Gulaid, "Somali ve Kenya'nın petrol ve doğal gaz gelirini %50-50 paylaşacağına dair bir anlaşmaya vardığına ilişkin haberler asılsız ve yalan. Kıyı anlaşmazlığında Uluslararası Adalet Divanının adil hükmünü bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ANLAŞMAZLIK UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davanın ilk duruşması 15 Mart'ta Uluslararası Adalet Divanında görülmeye başlanmıştı. İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Öte yandan, Somali, Kenya'yı sık sık yerel eyalet yöneticilerini kullanarak iç işlerine karışmakla suçluyor.