Somali'ye 20 kişilik sağlık ekibi taşıyan Uçan Kale, Ankara'dan havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'ye 20 kişilik sağlık ekibi taşıyan Uçan Kale, Ankara'dan havalandı - Son Dakika

Somali'ye 20 kişilik sağlık ekibi taşıyan Uçan Kale, Ankara'dan havalandı

6 saat önce

Bombalı terör saldırısının meydana geldiği Somali'nin başkenti Mogadişu için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personel taşıyan uçak 20 kişilik sağlık ekibi ile Ankara'dan havalandı.

Somali'ye 20 kişilik sağlık ekibi taşıyan Uçan Kale, Ankara'dan havalandı, System.String[]

Bombalı terör saldırısının meydana geldiği Somali'nin başkenti Mogadişu için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personel taşıyan uçak 20 kişilik sağlık ekibi ile Ankara'dan havalandı.


Sağlık Bakanlığı, Mogadişu'da meydana gelen ve 2'si Türk 76 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti.


Bakanlığın belirlediği 20 kişilik sağlık ekibi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan ve 'Uçan kale' olarak adlandırılan A400M tipi askeri nakliye uçağıyla Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Mogadişu'ya hareket etti. - ANKARA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Mogadişu, Somali, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:18 Kaynak: İHA
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