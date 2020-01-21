Somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar ankara'da- 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar ankara'da- 1 - Son Dakika

Somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar ankara'da- 1

6 saat önce

Somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar Ankara'da- 1.

Somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar Ankara'da- 1

Somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar ankara'da- 1

Somali, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
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