Somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar ankara'da- 1 - Son Dakika

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Somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar ankara'da- 1
6 saat önce
Somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar Ankara'da- 1.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
Somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar Ankara'da- 1
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