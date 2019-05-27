Somali'yi haritadan silen Etiyopya özür diledi
5 saat önce
Etiyopya, Somali'yi kendi toprakları içerisinde gösteren Afrika haritası için özür diledi.
Etiyopya
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:05 Kaynak: İHA
, Somali
'yi kendi toprakları içerisinde gösteren Afrika
haritası için özür diledi.
Etiyopya Dışişleri Bakanlığı
, resmi internet sitesinde Somali'yi kendi toprakları içerisinde gösteren Afrika haritası için özür diledi. Yapılan hatadan dolayı üzgün oldukları belirtilen açıklamada, "Bu olayın neden olabileceği her türlü karışıklık ve yanlış anlaşılmadan içtenlikle üzgünüz" ifadeleri kullanıldı. Hatanın farkına varıldıktan sonra hemen kaldırıldığını belirten Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, yanlış anlaşılmalar içinde pişmanlık duyduklarını ifade etti. Harita, sosyal medyada pek çok Somalilinin tepkisiyle karşılaştı. - ADDİS ABABA
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