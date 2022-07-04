Somali, Ziraat Katılım Bankası'na çalışma izni verdi - Son Dakika
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Somali, Ziraat Katılım Bankası'na çalışma izni verdi

04.07.2022 10:10
Somali, Ziraat Katılım Bankası'na çalışma izni verdi

Somali hükümetinin, ülkedeki ilk şubesini açması için Ziraat Katılım Bankası'na çalışma izni verdiği bildirildi.

Somali hükümetinin, ülkedeki ilk şubesini açması için Ziraat Katılım Bankası'na çalışma izni verdiği bildirildi.

Somali Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'daki toplantı sonrası kararın alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, karar kapsamında Ziraat Katılım Bankası'nın Somali'de faaliyet göstermesine izin verildiği kaydedildi.

Öte yandan, Mısır merkezli bir bankanın da Somali'de faaliyet göstermesine izin verildi.

Somali Merkez Bankası Başkanı Muhammed Abdullahi, yaptığı açıklamada, "Ziraat Katılım Bankası ve Bank Mısır'ın lisans başvurusunun onaylanması dolayısıyla çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Karar, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesi alındı.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

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