Somali Merkez Bankası Başkanı Muhammed Abdullahi, yaptığı açıklamada, "Ziraat Katılım Bankası ve Bank Mısır'ın lisans başvurusunun onaylanması dolayısıyla çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Somali, Ziraat Katılım Bankası'na çalışma izni verdi - Son Dakika

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