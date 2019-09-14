Son Dakika Haberleri: Somaliland Berbera Havalimanı'nı BAE'ye vermeyecek
Son Dakika Güncel Haber

Somaliland Berbera Havalimanı'nı BAE'ye vermeyecek

1 saat önce

ADDİS Somali'nin tek taraflı bağımsızlık ilan eden özerk bölgesi Somaliland'in Başkanı Musa Bihi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) askeri havalimanı olarak kullanması beklenen Berbera Havalimanı'nın sivil kalacağını söyledi.

Somaliland Berbera Havalimanı'nı BAE'ye vermeyecek, System.String[]

ADDİS Somali'nin tek taraflı bağımsızlık ilan eden özerk bölgesi Somaliland'in Başkanı Musa Bihi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) askeri havalimanı olarak kullanması beklenen Berbera Havalimanı'nın sivil kalacağını söyledi.

Somaliland medyasında yer alan haberlere göre, bölgeyi ziyaret eden Başkan Musa Bihi, Berbera Havalimanı'nın yeniden inşa edileceğini ve sivil havalimanı olarak büyütüleceğini belirtti.

İnşaatın gelecek günlerde başlayacağını ifade eden Bihi, buranın beklendiği gibi askeri bir havalimanı olmayacağını dile getirdi.

BAE'ye 2017 yılında hava ve deniz üssü yapması için izin veren Somaliland, ayrıca BAE ve Etiyopya ile Berbera Limanı'nın ortak işletilmesi ve büyütülmesine ilişkin anlaşma imzalamıştı.

Somaliland'in BAE ile yaptığı askeri üs anlaşmasını iptal edip etmediği ve bu ülkeye askeri havalimanı inşa etmesi için başka bir alanın verilip verilmediği ise henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan Musa Bihi'nin sözleri BAE'yle yapılan anlaşmalara egemenlik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle karşı çıkan Somali'deki medya tarafından askeri üs anlaşmasının tamamıyla iptal olduğu şeklinde yorumlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş BAE'den gelen teklifi kabul etti, Lens istemeyince transfer yattı
Hakkari'de teröre tepki yürüyüşü SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti Trump resmen açıkladı: Usame Bin Ladin'in oğlu öldürüldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:45:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somaliland Berbera Havalimanı'nı BAE'ye vermeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]