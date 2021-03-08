Somaliland'daki okul yangınında 49 kişi yaralandı - Son Dakika

Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'ın başkenti Hargeysa'da bir okulda çıkan yangında 49 kişi yaralandı.

Somaliland İtfaiye Teşkilatı, yaptığı açıklamada, Dini Çalışmalar Enstitüsü'nde çıkan yangında 40 kadın ve 8 erkek ile 1 itfaiye memurunun yaralandığını bildirdi.

Enstitüde eğitim gören yüzlerce öğrencinin Somaliland İtfaiyesi tarafından kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, yangının çıktığı binanın 2 katlı ve 20 odalı olduğu, içerisinde bir de caminin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.