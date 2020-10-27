Somaliland'de Fransız mallarının boykot edilmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi - Son Dakika

Somaliland'de Fransız mallarının boykot edilmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi

27.10.2020 19:33
Somaliland'de Fransız mallarının boykot edilmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi, System.String[]

Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'de binlerce protestocu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına tepki olarak sokağa indi.

Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'de binlerce protestocu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına tepki olarak sokağa indi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bölgenin en büyük ikinci şehri Burco'da Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapan göstericiler, Fransız bayrağını yakarak, "Fransız ürünlerini boykot edin!" sloganları attı.

Bölgedeki iş adamlarından Hassan Jama, "Tüm Fransız mallarının satışını durdurmaya karar verdik." derken, protestoculardan Ahmed Mohamed, "Tüm Müslüman liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi konuşmaya ve dinlerine savunmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, çok sayıda Somalili sosyal medya kullanıcısı Mogadişu hükümetini Fransa'ya karşı tepki göstermeye çağırdı.

Fransa'daki İslam karşıtlığı büyüyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşlarını hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

Fransa'nın İslam karşıtı tutumu nedeniyle İslam ülkelerinde Fransız ürünlerini boykot çağrıları yapılmaya başlandı.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somaliland'de Fransız mallarının boykot edilmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi - Son Dakika


Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Macron sayın cumhurbaşkanımızı hiçbir zaman uyaramaz Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2209 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan milletvekili Paşayeva'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek: Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak Son Dakika: 500 lirayı aşan altından yeni rekor geldi Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu toplantıya çağrılmadı" iddialarına yanıt: Biz davet ettik ama taziyem var dedi katılmadı Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'den haber var
Yüz yüze eğitimde sınavlar, salgından önce olduğu gibi yürütülecek Yüz yüze eğitimde sınavlar, salgından önce olduğu gibi yürütülecek         
19:33
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin yasağı getirdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin yasağı getirdi         
19:07
Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı         
18:11
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine ortak tepki AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine ortak tepki         
17:28
İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapığa İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapığa "cinsel taciz" suçundan ev hapsi verildi         
17:03
Öldürdüğü hamile kız arkadaşının cansız bedenini yol kenarına atarken görüntülendi Öldürdüğü hamile kız arkadaşının cansız bedenini yol kenarına atarken görüntülendi         
16:31
Koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü Koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü         
16:19
Sert tedbirler geri mi dönüyor? Ateş Kara, yarınki Bilim Kurulu toplantısını işaret etti Sert tedbirler geri mi dönüyor? Ateş Kara, yarınki Bilim Kurulu toplantısını işaret etti         
16:07
Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü         
15:19
Dünyada sadece Tokat'ta çıkan milyonlarca yıllık taş, işlendikten sonra gramı 700 dolardan satılıyor Dünyada sadece Tokat'ta çıkan milyonlarca yıllık taş, işlendikten sonra gramı 700 dolardan satılıyor         
14:31
İYİ Partili vekilden Ankara'yı karıştıracak iddia: Partiden birinin sarayla ilişkisi var, koalisyon için mutabakata varılacak İYİ Partili vekilden Ankara'yı karıştıracak iddia: Partiden birinin sarayla ilişkisi var, koalisyon için mutabakata varılacak         
14:26
ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın segilisi Segura, ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın segilisi Segura, "Sadece saçımı gösteriyorum" deyip üstsüz poz paylaştı         
13:55
Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu         
11:57
Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayanlara hapis cezası geliyor Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayanlara hapis cezası geliyor         
11:09
Krediyle aldığı koyunlar küpe takıldıktan sonra aniden fenalaşıp ölmeye başladı Krediyle aldığı koyunlar küpe takıldıktan sonra aniden fenalaşıp ölmeye başladı         
11:05
Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik         
10:09
Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2020 19:41:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Somaliland'de Fransız mallarının boykot edilmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei