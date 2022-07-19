Somaliland, kendisini ülke olarak tanımayan BBC'ye yasak getirdi - Son Dakika
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Somaliland, kendisini ülke olarak tanımayan BBC'ye yasak getirdi

19.07.2022 18:05
Somaliland, kendisini ülke olarak tanımayan BBC'ye yasak getirdi

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi kendisini "demokratik bir cumhuriyet" olarak tanımadığı gerekçesiyle yasakladı.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi kendisini "demokratik bir cumhuriyet" olarak tanımadığı gerekçesiyle yasakladı.

Somaliland Enformasyon Bakanı Saliban Yusuf Ali, başkent Hargeisa'da düzenlediği basın toplantısında, BBC'nin halen kendilerini Somaliland halkının duymak istediği şekilde "demokratik bir cumhuriyet" olarak değil de "kendi bağımsızlığını ilan eden cumhuriyet" olarak tanımladığını belirtti.

BBC'nin tarafsızlığını kaybettiğini ileri süren Ali, "Bugün, 19 Temmuz itibarıyla BBC'nin Somaliland içerisinde faaliyet göstermesini yasaklama veya askıya alma kararı verdim." diye konuştu.

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı. 1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.

Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Somali, Güncel, Son Dakika

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