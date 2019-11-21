Son Dakika Haberleri: Somalili aktivist silahlı saldırı sonucu öldürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Somalili aktivist silahlı saldırı sonucu öldürüldü - Son Dakika

Somalili aktivist silahlı saldırı sonucu öldürüldü

6 saat önce

Somali hükümeti, Somali ve Kanadalı insan hakları aktivisti Almaas Elman Ali'nin nereden geldiği belli olmayan bir merminin başına isabet etmesi sonucu Mogadişu'da öldürüldüğünü açıkladı.

Somalili aktivist silahlı saldırı sonucu öldürüldü, System.String[]

Somali hükümeti, Somali ve Kanadalı insan hakları aktivisti Almaas Elman Ali'nin nereden geldiği belli olmayan bir merminin başına isabet etmesi sonucu Mogadişu'da öldürüldüğünü açıkladı.


Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Halane bölgesinde havaalanında araçla seyahat halindeyken Somalili aktivist ve diplomat Almaas Elman Ali, başından kurşunla vuruldu. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen aktivist Ilwad Elman'ın da kız kardeşi olan Somali ve Kanadalı insan hakları aktivisti Almaas Elman Ali'nin nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu öldürüldüğü açıklandı.


Somalili bir güvenlik görevlisi Ali'nin aracıyla havaalanı içinde seyahat halindeyken bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu birkaç dakika içerisinde öldüğünü belirtti.


Kurşunun kim tarafından atıldığı henüz bilinmezken Almaas Elman Ali'nin planlı bir saldırıda öldürüldüğü iddia ediliyor. Somalili yetkililer sorumluların en kısa sürede bulunup adalete teslim edileceğini açıkladı. Almaas Elman Ali'nin ölmesi sonucu çok sayıda Somalili sosyal medyadan bağ sağlığı mesajları yayınladı.


Genç aktivistin babası Elman Ali Ahmed de 1996'da Mogadişu'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. - MOGADİŞU

Mogadişu, Somali, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş
Böyle vahşet görülmedi! Boğazını kestikten sonra 6 yerinden daha bıçaklamış Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı Mardin'de husumetli 2 grup arasında silahlı kavga: Akraba olan 2 kişi öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:56:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somalili aktivist silahlı saldırı sonucu öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]