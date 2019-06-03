Son Dakika Haberleri: Somalili askerler için yemin töreni yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Somalili askerler için yemin töreni yapıldı

1 saat önce

Somali Türk Görev Kuvveti tarafından verilen bir aylık eğitimi tamamlayan Somalili askerler için yemin töreni düzenlendi.

Somalili askerler için yemin töreni yapıldı, System.String[]
Somali Türk Görev Kuvveti tarafından verilen bir aylık eğitimi tamamlayan Somalili askerler için yemin töreni düzenlendi. Somali Türk Görev Kuvveti tarafından Somali Silahlı Kuvvetlerine verilen teşkilat, eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi kapsamındaki bir aylık eğitimi tamamlayan 3. Somali Piyade Taburu için Somali'nin başkenti Mogadişu şehrinde bulunan Anadolu Kışlası'nda yemin töreni yapıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:20 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydos Ormanı'nda yangın Melen Çayı'nda korku dolu anlar! Kaya parçası durdurdu Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 17:15:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somalili askerler için yemin töreni yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]