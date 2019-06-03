Somalili askerler için yemin töreni yapıldı
1 saat önce
Somali Türk Görev Kuvveti tarafından verilen bir aylık eğitimi tamamlayan Somalili askerler için yemin töreni düzenlendi.
Somali
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:20 Kaynak: İHA
Türk Görev Kuvveti tarafından verilen bir aylık eğitimi tamamlayan Somalili askerler için yemin töreni düzenlendi. Somali Türk Görev Kuvveti tarafından Somali Silahlı Kuvvetlerine verilen teşkilat, eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi kapsamındaki bir aylık eğitimi tamamlayan 3. Somali Piyade
Taburu için Somali'nin başkenti Mogadişu
şehrinde bulunan Anadolu Kışlası'nda yemin töreni yapıldı.
(İHA)
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