Son Dakika Haberleri: Somalili askerlerin eğitimi tamamlandı
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Somalili askerlerin eğitimi tamamlandı

1 saat önce

Somali'den gelen misafir askeri personelin, Isparta'da sürdürdüğü eğitim başarıyla tamamlandı.

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Somali'den gelen misafir askeri personelin, Isparta'da sürdürdüğü eğitim başarıyla tamamlandı.

Isparta'da bulunan, Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda komando eğitimi alan Somalili misafir askerlerin, "Dağcılık, Mayın ile El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimleri" başarıyla tamamlandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:39 Kaynak: İHA
Somali, Isparta, Güncel
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