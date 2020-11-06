Somalili bakan bombalı saldırıdan son anda kurtuldu - Son Dakika

Somali Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Duran Farah Ahmed, başkent Mogadişu'da kendisini hedef alan bombalı saldırıdan son anda kurtuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakan Ahmed'in konvoyu, geçtiği yol üzerine döşenen mayınla hedef alındı.

Bakan konvoyunun, mayının bulunduğu bölgeden geçmesinden hemen sonra patlama yaşanırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de siyasetçi, bürokrat, güvenlik güçleri ve sivilleri sık sık hedef alıyor.