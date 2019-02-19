Somalili Bebek Türkiye'de Şifa Buldu

Doğuştan dudak-damak yarığı bulunan 7 aylık Somalili bebek, Türk hekimlerinin elinden şifa buldu.

GÖKHAN YILMAZ - Doğuştan dudak-damak yarığı bulunan 7 aylık Somalili bebek, Türk hekimlerinin elinden şifa buldu.



"Samiro" isimli bebek, Somali'de 7 ay önce dudak-damak yarığı sorunuyla dünyaya geldi.



Türkiye'de gerçekleştirilen dudak-damak yarıkları ameliyatlarının başarılı geçtiğini öğrenen bebeğin ailesi, çocuklarının tedavisi için İstanbul'a gitmeye karar verdi.



Buradaki özel bir hastanede tedavi altına alınan Samiro bebek, ameliyat için İstanbul'a giden Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eksal Kargı ile Doç. Dr. Tahsin Görgülü tarafından önce dudak yarığı, bir ay sonra da damak yarığı operasyonuna alındı.



Her iki ameliyatı yaklaşık 2 saat süren Samiro bebek, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak ülkesine döndü.



Doktorlara fotoğraflarını göndererek çocuklarının takibini sağlayan aile, Türkiye'ye ve Türk cerrahlarına minnettarlıklarını ifade ediyor.



"Ameliyatlarda başarı olarak üst düzeydeyiz"



Kargı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda dudak-damak yarığı rahatsızlığının belli ırklarda biraz fazla olmakla birlikte dünya genelinde görüldüğünü, Türkiye'de ise bin çocukta bir rastlanılan anomali olduğunu söyledi.



Bu alandaki tedavide Türkiye'nin büyük gelişim gösterdiğini vurgulayan Kargı, bu konuda en önemli branşın plastik cerrahi olduğunu ve bu alandaki ilerlemenin, dudak yarıkları cerrahisindeki gelişime paralel olduğunu anlattı.



Kargı, öncelikle 3 aylık çocuklara dudak yarığı, 8 ile 12 ay arasındakilere de damak yarığı tedavisi yapıldığını belirterek, "Ana ameliyatlar bunlardır ama ondan sonra 4-5 yaşında yine dudak kısmına revizyonel ameliyatlar olabilir. 10 yaşında damaklara kemik grefti koyabiliriz. 17-18 yaşında burna ait problemlerin tedavisini yapabiliriz. Bu yarık, sadece dudak yarığı demek değildir. Bu dudağın, üst çenenin ve burnunun da etkilendiği bir durumdur. Dolayısıyla kompleks bir durum olduğu için ilk ana ameliyatları çok önemlidir. Onun dışındaki diğer ameliyatları da belli bir sıklıkta yapmaktayız. Bu ameliyatlarda başarı olarak üst düzeydeyiz. Dünyada da Türk plastik cerrahlar bu konuda çok saygındır." ifadelerini kullandı.



Somalili bebeğin ailesinin kendilerine başvurduğunda Doç. Dr. Tahsin Görgülü ile ameliyatı planladıklarını aktaran Kargı, şöyle devam etti:



"7 aylıkken bize başvurduğu için öncelikle dudak yarığı ameliyatını yaptık, bir ay sonra da damak yarığı ameliyatını yaparak çocuğu ülkesine sağ salim yolladık. Ameliyatla hem dudağı ve damağı hem de emmesi ve görüntüsü düzeldi. Ailesi bizlere fotoğraflarını gönderiyor, durumunun takibini yapıyoruz. Bu profesyonel bir iş olmasına rağmen gönüllü bir iş. Dolayısıyla hasta çok mutlu ve ailenin de minnettarlığını bu noktada hissediyoruz."



"Bu çocuklar böyle bırakıldığı zaman psikolojik problemleri olur"



Prof. Dr. Kargı, bu tür ameliyatların çocukların gelecekte kendilerini iyi hissetmeleri bakımdan önemli olduğunun altını çizerek, ameliyatın başarılı geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Dudak-damak yarığı olan çocukların zeka gelişimiyle ilgili hiçbir sıkıntılarının olmadığını ifade eden Kargı, "Ama bu çocuklar böyle bırakıldığı zaman psikolojik problemleri olur. Dolayısıyla biraz kendilerini geri çekerler. Özellikle Türkiye'de böyle bir sorunla karşılaşmıyoruz ama dünyada gelişmemiş ülkelerin bir kısmında böyle çocuklar var. Bunlar kendilerini geri çekerek yaşamdan uzaklaşıyorlar. Bizler bu çocuğumuzun ameliyatını yaparak olumlu bir katkıda bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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